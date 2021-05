(Vídeo) Luís Pedro Martins: "Turismo interno ganhou com a pandemia"

O turismo viveu dias difíceis no último ano, travado pela pandemia que assolou o país e o mundo. Quando se começam a dar os primeiros passos, o setor volta a ter esperança e começa a dar novos passos rumo ao patamar que tinha atingido em 2019, ano em que se bateram recordes no número de visitantes que chegaram ao nosso país.

Esta é a expetativa de Luís Pedro Martins, presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Em direto da Feira Internacional de Turismo – Fitur, em Madrid, onde Portugal se fez representar, Luís Pedro Martins falou dos desafios para este ano, que passam por uma ainda maior promoção do nosso país em países estrangeiros.

Numa altura em que o Turismo teve quebras entre 65 e 70% na restauração, na hotelaria acima dos 70% e setores com quebras superiores a 90%, caso da organização de eventos, agências de viagens, animação turística, o presidente do Turismo do Porto e Norte defende que a retoma era essencial.

“Era preciso rapidamente darmos este salto, entrarmos num período diferente porque a tesouraria das empresas estava praticamente destruída. Esperemos agora que este sinal de abertura seja para não mais voltar para trás”, referiu Luís Pedro Martins, esperançado no futuro. Veja a entrevista!