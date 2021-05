Os concelhos de Paços de Ferreira, Penafiel, Paredes e Lousada registaram, entre 6 e 19 de maio, diminuições nos seus valores de incidência cumulativa de covid-19 (novos casos positivos por 100 mil habitantes), de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

O documento oficial avança que, na região do Vale do Sousa, apenas um concelho contabilizou um aumento no indicador: Felgueiras. O concelho passou de 28 casos por 100 mil habitantes (de 29/04 a 12/05), a 48, uma subida de 71,43%.

Consulte a tabela e conheça os dados do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 29/04 a 12/05 Incidência de 06/05 a 19/05 Diferença (%) Castelo de Paiva 298 226 -24,16% Felgueiras 28 48 +71,43% Lousada 66 56 -15,15% Paços de Ferreira 118 79 -33,05% Paredes 108 51 -52,78% Penafiel 90 80 -11,11% Vale do Sousa 118 90 -23,73%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 21/05.