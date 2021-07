Luís Pedro é mandatário para o desporto da candidatura de Alexandre Costa à Câmara Municipal

Luís Pedro foi anunciado como mandatário para o desporto da candidatura de Alexandre Costa à Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Natural de Freamunde, com 32 anos de idade, o futebolista joga atualmente no Varzim.

“Na vida, como nos vários contextos do nosso dia-a-dia, o caráter e a visão humana são sempre mais importantes que o restante. Identifico-me totalmente no caráter do Alexandre Costa e na excelente pessoa que é enquanto defensor dos direitos das pessoas. Daí o meu apoio absoluto. O nosso concelho precisa de um novo impulso e tenho a certeza que ficaremos a ganhar em todas a áreas, com o Alexandre Costa a liderar a Câmara Municipal”, considerou Luís Pedro, citado em comunicado.

O futebolista fez a sua formação no SC Freamunde, clube em que começou o seu percurso profissional e onde foi capitão, tendo depois representado o Portimonense, o FC Penafiel. Atualmente, integra atualmente o Varzim.