Foram apresentadas oficialmente, na segunda-feira à noite, as candidaturas do Partido Social Democrata (PSD) à Câmara Municipal e Juntas de Freguesia do concelho de Paços de Ferreira nas próximas autárquicas. Para Alexandre Costa, candidato social-democrata à Câmara Municipal, as candidaturas pretendem “criar pontes” entre instituições e população e combater a “cultura do medo”.

Aos cerca de 300 apoiantes que estiveram presentes no Pavilhão Municipal de Paços de Ferreira, foi dado a conhecer o nome de José Eiras como mandatário da candidatura de Alexandre Costa à presidência da autarquia.

Também foram apresentados aos apoiantes os protagonistas da corrida eleitoral nas 12 freguesias do concelho de Paços de Ferreira. Vários dos nomes dos candidatos socias-democratas já eram conhecidos, mas foram anunciadas as recandidaturas de Joaquim Sérgio à Junta de Freguesia de Frazão/Arreigada, de Serafim Leal a Meixomil e de Rui Barbosa a Seroa.

Percorra a galeria e conheça os candidatos às Juntas de Freguesia pelo PSD.