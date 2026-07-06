Paredes e República Dominicana reforçam laços económicos em visita oficial

A embaixadora Patricia Villegas de Jorge reuniu com o executivo municipal e visitou o tecido industrial local para identificar novas oportunidades de cooperação bilateral.

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, recebeu esta segunda-feira, a embaixadora da República Dominicana em Portugal, Patricia Villegas de Jorge, numa visita oficial que decorreu nos Paços do Concelho. O encontro institucional, seguido de uma reunião de trabalho, teve como principal objetivo o estreitamento das relações económicas e diplomáticas entre a região e o país caribenho.

Com o intuito de conhecer in loco o dinamismo e o potencial do tecido empresarial de Paredes, a agenda da diplomata incluiu uma deslocação a várias indústrias de referência do concelho. A comitiva procurou identificar nichos de mercado e futuras oportunidades de cooperação económica e investimento estratégico entre Portugal e a República Dominicana.

“A iniciativa insere-se no âmbito do trabalho contínuo da embaixada para o reforço das relações bilaterais, promovendo o comércio, o investimento e a criação de novas parcerias empresariais.”

Crescimento das Relações Bilaterais

O encontro em Paredes surge num momento de claro dinamismo diplomático entre as duas nações. Recentemente, o ecossistema corporativo de ambos os países reuniu-se no 1.º Encontro de Comércio e Investimento RD–Portugal, um evento que juntou mais de uma centena de empresas para debater sinergias económicas. No plano político, destaca-se ainda a recente criação do Grupo de Amizade República Dominicana–Portugal no Parlamento dominicano.

Para além do líder do executivo municipal, Alexandre Almeida, a receção oficial à embaixadora contou com a presença do Deputado da Assembleia da República, José Carlos Barbosa, e do Vice-Presidente do Município de Paredes, Francisco Leal.