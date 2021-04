Detido mais um jovem ligado a rede de tráfico de droga em Paços de Ferreira

A GNR deteve na quinta-feira um jovem de 19 anos por tráfico de droga no concelho de Santo Tirso. O suspeito foi apanhado em flagrante a vender haxixe e cocaína na praça pública e faz parte de uma rede que opera nos concelhos de Paços de Ferreira, Trofa e Póvoa de Varzim.

Segundo a GNR, à semelhança de uma outra captura que aconteceu no dia anterior, na Póvoa de Varzim, a detenção decorreu no âmbito de uma investigação por tráfico de droga. Também no caso anterior o suspeito, também um jovem de 19 anos, pertencia a uma rede com atividade nos três concelhos.

Na quinta-feira, os militares da Guarda detiveram o jovem em flagrante enquanto este vendia droga na via pública. Foi realizada uma busca domiciliária, que permitiu apreender:

23 doses de cocaína;

16 doses de haxixe;

Uma balança de precisão;

Uma faca de corte;

Um rolo de película de celofane;

Um telemóvel;

135 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santo Tirso, informou a GNR, em comunicado.