José Mota regressa ao comando técnico do Leixões dez anos depois

José Mota, técnico natural de Lordelo, Paredes, assumiu oficialmente esta terça-feira o comando do Leixões Sport Club, que atualmente disputa a II Liga. O novo treinador da equipa de Matosinhos assinou até junho de 2022.

“O técnico, de 56 anos, está de regresso ao Mar, depois de ter orientado o clube entre 2008 e 2010. Em 2008/09 conduziu o Leixões ao sexto lugar na Liga, naquela que é a segunda melhor classificação da história”, adiantou o clube na sua página.

Já José Mota mostrou-se animado e “orgulhoso” com a contratação, passada cerca de uma década desde que orientou a equipa pela última vez.

“Eu tenho um grande conhecimento do que é o Leixões. É com grande orgulho que venho representar um clube que me diz muito, um clube que ao longo dos anos me ajudou a cimentar aquilo que é o meu trabalho como treinador no futebol português”, afirmou, num vídeo publicado pelo clube.

O Leixões Sport Club ocupa a antepenúltima (16ª) posição da II Liga, somando dez pontos em 12 jogos. A equipa era orientada por João Eusébio, em substituição de Tiago Fernandes, que deixou o cargo em outubro do ano passado.

Recorde-se que José Mota se lançou na carreira de treinador no FC Paços de Ferreira, contando ainda no seu currículo com passagens por clubes como o Santa Clara, Belenenses, V. Setúbal, Gil Vicente, Feirense, Aves, Sfaxien (Tunísia) e Chaves.