Todos os concelhos da região do Vale do Sousa registaram, de 8 a 21 de julho, incidências cumulativas a 14 dias (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) superiores a 240. Em média, a região registou um aumento de 84,54%, com uma incidência de 480,17.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira com dados por concelho, os seis municípios da região analisados pelo IMEDIATO – Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel – viram subir o número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes comparativamente aos últimos dados conhecidos, de 1 a 17 de julho, entrando nas listas de risco “muito elevado” e elevado” definidas pelo Governo.

O concelho lousadense apresentou, de 8 a 21 de julho, a maior incidência cumulativa da região, com 706 casos positivos por 100 mil habitantes, valor que representa um aumento de 81,49% relativamente ao último relatório da DGS.

Já Felgueiras, com uma incidência cumulativa de 572, viu o valor crescer 143,40% relativamente ao registado entre 1 e 17 de julho, a segunda maior subida da região. Paredes contabilizou 532 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, mais 48,19%.

Foi no concelho de Paços de Ferreira que se sucedeu o maior aumento na região do Vale do Sousa. A “Capital do Móvel” passou de um rácio de 195 casos por 100 mil habitantes para 477, um crescimento de 143,40%.

Já Penafiel e Castelo de Paiva contabilizaram as menores incidências a nível regional, ainda assim superiores a 240. Enquanto no município penafidelense foram detetados 333 casos positivos por cada 100 mil habitantes, mais 56,34% que no último período disponibilizado pela DGS, em Castelo de Paiva registaram-se 26, um crescimento de 53,53%.

Consulte a tabela e saiba mais sobre a situação epidemiológica do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 01/07 a 17/07 Incidência de 08/07 a 21/07 Diferença (%) Castelo de Paiva 170 261 +53,53% Felgueiras 235 572 +143,40% Lousada 389 706 +81,49% Paços de Ferreira 195 477 +144,62% Paredes 359 532 +48,19% Penafiel 213 333 +56,34% Vale do Sousa 260,2 480,17 +84,54%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 23/07.