A incidência cumulativa (número de casos de covid-19 por 100 mil habitantes) caiu na maior parte dos concelhos do Vale do Sousa entre 29 de abril e 12 de maio, indica o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Segundo o boletim epidemiológico, divulgado semanalmente com dados a nível municipal, apenas um concelho da região registou, no período analisado, uma incidência superior a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes – Castelo de Paiva. No município, o valor ronda os 298 e é o maior do Vale do Sousa.

Por outro lado, Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel saíram da lista “negra” do Governo, reduzindo a incidência para valores inferiores a 120. Recorde-se que Paredes vai avançar no desconfinamento e juntar-se à maioria do país na última etapa do plano, enquanto as situações epidemiológicas de Paços de Ferreira e Penafiel já não são consideradas de risco.

Paços de Ferreira tinha, à data, o segundo maior valor do Vale do Sousa, 118. Contudo, o indicador caiu 23,87% relativamente aos últimos dados conhecidos, de 22 de abril a 5 de maio, ficando pouco abaixo da “linha” dos 120 casos por 100 mil habitantes.

Já Paredes conseguiu a maior redução entre os seis concelhos analisados pelo IMEDIATO – 52,42%. O concelho passou de 227 casos positivos por 100 mil habitantes para 108, apresentando a terceira maior incidência na região.

Em Penafiel, o valor caiu cerca de 33%, de 135 casos de covid-19 por 100 mil habitantes para 90. Esta é a segunda semana consecutiva em que o concelho penafidelense regista diminuições no indicador usado pelo Governo, a par com o R(t), para determinar o sucesso do processo de desconfinamento.

Os municípios de Lousada e Felgueiras detêm as incidências cumulativas mais baixas do Vale do Sousa – 66 e 28 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, respetivamente. Enquanto o primeiro verificou um aumento de mais de 29%, de 51 para 66, o segundo continua a diminuir o valor, de 37 para 28 casos por 100 mil habitantes (menos 24,32%).

Consulte a tabela e conheça os dados do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 22/04 a 05/05 Incidência de 29/04 a 12/05 Diferença (%) Castelo de Paiva 226 298 +31,86% Felgueiras 37 28 -24,32% Lousada 51 66 +29,41% Paços de Ferreira 155 118 -23,87% Paredes 227 108 -52,42% Penafiel 135 90 -33,33% Vale do Sousa 138,5 118 -14,80%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 14/05.