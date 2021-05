O concelho de Paredes vai acompanhar a maioria do país e avançar no processo de desconfinamento. Juntamente com Cabeceiras de Basto e Carregal do Sal, o município vai entrar na etapa atualmente em vigor no país.

A confirmação foi dada esta quinta-feira de tarde pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, depois de uma reunião do Conselho de Ministros. Para a ministra, o avanço deveu-se “ao esforço das autarquias e populações locais”.

Também os concelhos de Paços de Ferreira e Penafiel saíram da lista de alerta do Governo, com outros nove municípios. No Vale do Sousa, Castelo de Paiva é o único concelho que integra a lista e pode estar em risco de recuar, caso a incidência cumulativa a 14 dias não diminua.

