O IbériumCafés Walk & Dance, festival de música apoiado pela empresa pacense de comercialização de café, está de volta depois de uma longa interrupção devido à pandemia. Vão ser 12 concertos de 28 a 31 de outubro em vários pontos da cidade de Freamunde, com um cartaz que mistura bandas nacionais e locais.

Ao IMEDIATO, um dos responsáveis pelo evento, Paulo Campos, não escondeu a excitação com o regresso do irreverente festival de música, que este ano vai para a sua sexta edição. “Estamos ansiosos por voltar e por finalmente podermos pôr cá fora o festival, que tem vindo a crescer de ano para ano”, partilhou o membro da associação organizadora The New Party Makers.

O IbériumCafés Walk & Dance vai acontecer durante quatro dias, com 12 atuações dispersas pela cidade freamundense, algumas gratuitas e outras que exigem a compra de bilhete, apresentando um cartaz que une bandas com “relevo nacional”, mas também nomes mais desconhecidos do grande público.

“Temos alinhadas bandas de nível nacional, algumas delas já consagradas. Contudo, fazemos sempre questão de lançar bandas emergentes do concelho ou das vizinhanças, e também é algo que vai acontecer este ano”, indicou Paulo Campos, sem levantar o véu ao cartaz.

O evento foi criado com o objetivo principal de colmatar “uma falha a nível musical no concelho e em Freamunde” e já por duas vezes foi nomeado para um prémio ibérico de festivais.

Devido à pandemia, o IbériumCafés Walk & Dance vai sofrer alterações, de forma a cumprir as regras de segurança das autoridades de saúde. A organização aguarda ainda orientações, mas prevê que os tradicionais DJ set que fechavam cada dia provavelmente não serão uma realidade este ano, em que as atuações ao ar livre vão ser mais frequentes.

A iniciativa conta com o apoio da Iberium Cafés há cerca de três anos, algo que permite colocar no cartaz melhores bandas e criar uma maior envolvência em torno do evento. “É muito importante para nós ajudarmos a dinamizar a cultura no nosso concelho. Damos o nome ao evento, que é especialmente concebido para a juventude, por isso para nós faz todo o sentido”, rematou ao IMEDIATO Eduardo Silva, responsável pela empresa pacense, que garante que a parceria “é para a continuar”.