Freamunde comemora, esta segunda-feira, duas décadas desde a sua elevação a cidade. A 19 de abril de 2001, pelas 19:45, a ascensão foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República e foi um “dos momentos mais marcantes da sua história” para o atual presidente da Junta de Freguesia, José Luís Monteiro.

Antes de abril de 2001, Freamunde já era vila há 68 anos e até os deputados da Assembleia da República, na altura da votação, afirmaram que a ascensão “já pecava por tardia”, pelo notório desenvolvimento económico e cultural da vila freamundense.

Duas décadas após a “subida”, José Luís Monteiro deixou uma mensagem à população, realçando as características diferenciadoras da cidade e da “comunidade com um espírito único”

“Esta data marca não apenas um momento legislativo fechado com um selo de ‘aprovado’ e esquecido no tempo para gerações futuras. Marca a progressão de um povo, a afirmação de uma comunidade e a valorização da nossa história partilhada. Como tal, deve ser lembrada e celebrada por todos os freamundenses”, lê-se no comunicado.

Debate “20 anos da Cidade de Freamunde”

Para assinalar o 20º aniversário da elevação a cidade, o IMEDIATO vai realizar um debate para discutir as duas últimas décadas e as oportunidades aproveitadas e perdidas na cidade.

Com moderação de Fernando Lacerda, a conversa vai ser transmitida em direto na página de Facebook do Imediato, pelas 21:00. Participe também, deixando as suas questões!