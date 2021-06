A GNR deteve, na sexta-feira, um homem de 54 anos por violência doméstica no concelho de Paços de Ferreira.

“Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito ficou alojado na residência da vítima, sua ex-esposa de 53 anos. No último episódio de violência, a vítima foi alvo de agressões físicas, tendo sido transportada para uma unidade hospitalar para avaliação do seu estado de saúde”, lê-se em nota de imprensa.

O suspeito, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, posse de arma proibida e incêndio em prédio, foi detido devido ao “escalar da gravidade dos factos” e presente a primeiro interrogatório no dia 26 de junho, no Tribunal Judicial de Amarante, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.