Griezmann tem terceiro filho nascido no mesmo dia

O futebolista Antoine Griezmann foi hoje pai pela terceira vez e no mesmo dia, 8 de abril. O avançado do FC Barcelona, com raízes pacenses por força do seu avô Amaro “da Cavada”, antigo futebolista que jogou na década de cinquenta do século passado no SC Freamunde e no FC Vasco da Gama (predecessor do FC Paços de Ferreira), deu hoje as boas vindas à sua filha Alba, junto com a sua companheira de sempre Erika Choperena.

Com vários familiares maternos em Paços de Ferreira o jogador, de 30 anos, nunca escondeu a influência que o seu avô Amaro Lopes teve nos primeiros passos da sua carreira no futebol. Em 1957, Amaro emigrou para França com a esposa Carolina, estabelecendo-se na região de Macôn, onde criaram os cinco filhos: José, Manuel, Maria Alzira, Andrea e Isabelle – a mãe de Griezman -, que nasceu já em solo gaulês.

O pequeno Antoine deu os primeiros passos no futebol no UF Mâcon, prosseguindo depois a sua carreira em Espanha, onde representou a Real Sociedade, Atlético de Madrid e Barcelona, desde 2019.

Antoine optou por representar a seleção francesa, país onde nasceu, tendo estado na final do Europeu de 2016 em França, quando Portugal conquistou o título frente à equipa gaulesa. Dois anos depois (2018), Griezmann teria o ponto alto da sua carreira ao sagrar-se campeão do mundo na Rússia, após vitória frente à Croácia (4-2), com Griezmann a apontar um dos golos.

Em 2016, antes do Campeonato Europeu de França, Antoine Griezmann e Erika deram as boas-vindas à primeira filha, Mia. Dois anos depois, também a 8 de abril, nasceu o único filho homem do futebolista francês que, curiosamente, tem o nome do avô português: Amaro. E agora, no aniversário de ambos, receberam uma nova irmã – Alba.

Na sua conta do Twitter, o atleta deixou uma curta mensagem a anunciar que tinha sido pai pela terceira vez. «Alba Griezmann» e vários emoticons de uma bebé e um biberon foi a citação que Antoine Griezmann fez sobre a sua mais recente paternidade.

O avançado, de 30 anos, tem na próxima partida na partida que os blaugrana vão disputar no sábado em Madrid, frente ao Real, uma oportunidade de ouro para assinalar em campo o nascimento da filha.