Esta segunda-feira assinala-se o 71º aniversário do FC Paços de Ferreira. A data foi assinalada simbolicamente esta manhã, com o hastear da bandeira e uma romagem ao cemitério para homenagear dirigentes e atletas já falecidos. A direção cortou a ainda o bolo de aniversário e visitou os sócios mais antigos do clube, entregando-lhes uma fatia, forma de os reconhecer.

O presidente do clube, Paulo Meneses, salientou esta manhã que apesar de 71 anos, é um clube ainda jovem, que tem “muito à sua frente” e um caminho ainda a percorrer.

“É um clube que já tem uma história ímpar, praticamente daquilo que é o futebol em Portugal tem participações que nos honram na 1ª liga em Portugal de uma forma quase consecutiva e também nas competições europeias. Paços de Ferreira é um clube com memória e é um orgulho imenso. Acho que temos de aguardar e tudo fazer para que os próximos anos sejam anos de felicidade”, acrescenta o dirigente.

Sendo este o segundo aniversário do clube comemorado à distância, Paulo Meneses considera que são “dois anos de frustração daquilo que é a proximidade dos adeptos ao clube”. Recorde-se que o último jogo com público da I Liga foi o FC Paços de Ferreira – Vitória de Guimarães, a 8 de março do ano passado.

Contudo, o presidente do FC Paços de Ferreira agradeceu aos simpatizantes que continuam a acompanhar o clube à distância, apelando para que todos sejam responsáveis face ao contexto pandémico. Paulo Meneses aproveitou ainda, num vídeo divulgado pelo clube, para gratificar os atletas, a equipa técnica do clube e os dirigentes do mesmo.

