Depois de passar pelo NorteShopping, o ciclo de exposições «Ver do Bago» , que a Rota do Românico descreve como uma viagem em que “o território é a ideia e a cultura o instrumento”, vai estar em exibição até 7 de setembro no GaiaShopping.

“A instalação, que está patente no Piso 0 do centro comercial, reúne várias peças de experiência interativa, contando com peças escultóricas que remetem para experiências sensoriais, entre as quais “O Códice” — um livro de grandes dimensões, com videomapping interativo. Não faltam também painéis informativos para leitura de conteúdos históricos, científicos e literários sobre o tema”, explica a entidade, em comunicado.

A 5 de setembro, o GaiaShopping vai ainda ser palco para o espetáculo infantil «Som de Algodão», que “propõe uma viagem de sensações que parte da paisagem natural do Tâmega e Vale do Sousa, dando a conhecer as tradições e costumes aos visitantes”. A atuação tem início às 11h e é destinado a crianças com mais de 4 anos e famílias.

Estas ações fazem parte da iniciativa “Cultura no Centro”, o projeto da Sonae Sierra que tem como objetivo apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural. “Em 2021, serão realizadas várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pelo grupo, de forma a levar a arte e cultura a todos os portugueses, de norte a sul do país”, refere a nota.