A Associação de Futebol (AF) do Porto vai lançar, na próxima segunda-feira, uma análise “estratégica e detalhada ao “tecido clubístico que sustenta o futebol” no distrito do Porto – o «Projeto Raio-X». É a primeira vez no país em que vai ocorrer um estudo de base sobre o futebol não profissional, explicou a associação, em comunicado.

O «Raio-X» vai analisar quatro eixos centrais: Recursos Humanos e Estrutura Organizacional, Orçamento e Sustentabilidade, Infraestruturas & Condições e Presença Digital. O impacto da pandemia nos clubes não profissionais também será tema de análise.

Na nota enviada ao IMEDIATO, é explicado que o objetivo da associação distrital é conhecer a “realidade objetiva” dos clubes que abrange, de forma a que seja possível à direção “definir prioridades e trabalhar em direções fundamentais, tomando decisões sustentadas em dados concretos e em necessidades reais”.

Para o presidente da direção da AF Porto, José Manuel Neves, o «Projeto Raio-X», só com este género de iniciativas é possível “conhecer concretamente não só a realidade de cada clube, as suas dificuldades ou as suas necessidades, mas também traçar o panorama geral do futebol e futsal do nosso distrito”.

O dirigente apelou, assim, à colaboração de todos os clubes filiados no projeto, que tem vindo a ser preparado pela AF Porto nos últimos meses.