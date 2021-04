A Associação de Futebol (AF) do Porto anunciou esta terça-feira o regresso de todas as competições distritais de futebol e futsal no fim-de-semana de 8 e 9 de maio, com a permissão de treinos em grupo a partir de 19 de abril. Contudo, a participação nos campeonatos é opcional, não sendo aplicadas descidas de divisão.

“Segundo diretrizes do Governo, a competição regressará no dia 19 de abril. Tendo esse dia como referência para o regresso aos treinos em grupo, começará então a tão esperada contagem decrescente até ao fim-de-semana de 8 a 9 de maio, data em que a maioria dos clubes considerou ter reunidas as condições para voltar a competir”, lê-se numa circular da AF Porto.

O que vai mudar no futebol e no futsal distrital?

Depois de reunir com os cerca de 350 clubes que disputam as suas competições, a associação de futebol distrital sublinhou que as competições vão ser “reformuladas”. A participação nos campeonatos é opcional, vai haver campeões, e “não serão aplicados os regimes de descidas de divisão previstos no Regulamento de Provas Oficiais”, informou.

Segundo a AF Porto, as épocas de futebol e de futsal vão terminar a 30 de julho, com a exceção da Divisão de Elite de Futsal, que vai terminar a 6 de junho. Na época 2022/2023, os quadros competitivos distritais vão ser “profundamente reformulados”, realçou ainda a associação.

“Lembramos a todos que os cuidados com a saúde devem continuar a ser a nossa grande prioridade. Não nos podemos esquecer que a continuidade do processo de desconfinamento, dos nossos treinos e das nossas competições depende de cada um de nós”, apelou a AF Porto.