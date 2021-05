Fitness & Bem-estar (#9): Exercício físico e saúde mental

O SportStudio Santos existe desde 1992 e tem acompanhado a evolução da prática de exercício físico em primeira mão. Se, quando foi fundado, não havia muita oferta na região e eram poucos os que apostavam no exercício, nos últimos anos o número tem aumentado “a olhos vistos”.

Além de treino em ginásio, são mais de 54 aulas disponíveis para os clientes todas as semanas – desde spinning e cross training a pilates – sem contar com as que decorrem na piscina do espaço, um equipamento raro a nível privado na região, onde também são feitas terapias e sessões de natação contracorrente.

A ligação entre a prática de exercício físico e a saúde mental foi o mote para o nono episódio do podcast do IMEDIATO «Fitness & Bem-estar» apresentado por Ary Lima. Recorde ainda o último episódio!