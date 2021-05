Na Academia Boutique Fitness, o conceito de treino personalizado ganha outra dimensão. Cada cliente

tem o espaço de treino disponível exclusivamente para si e recebe a atenção individida de André Lopes, criador do estúdio.

Para André Lopes, o foco da Academia Boutique Fitness recai sobre duas áreas: o acompanhamento de grávidas e o emagrecimento, uma das principais razões pelas quais utilizadores aderem a ginásios nos dias de hoje.

As vantagens do acompanhamento personalizado foram o tema do podcast do IMEDIATO “Fitness & Bem-estar” apresentado por Ary Lima. Recorde ainda o último episódio!