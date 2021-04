Fitness & Bem-estar (#7): Terapias holísticas e recuperação

O Estúdio Leveza do Ser Yoga e Terapias abriu portas há 4 anos, nas Termas de São Vicente, em Penafiel, do desejo de Paula Ferreira em partilhar com as pessoas “que a vida pode ser de facto tão mais serena e fácil do que à priori pensamos”.

Formada em Estudos Europeus, Paula Ferreira fez várias formações ligadas ao Reiki, Yoga para Crianças, Meditação, Hatha Yoga, Leituras de Registos Akáshicos, entre outras. “A formação é uma constante quando entramos neste caminho”, explica. Abriu o espaço com “dois grandes amigos”, que agora, apesar de distantes, continuam a ser um apoio, a par com “pessoas e profissionais fabulosos” com quem trilha o caminho “para disponibilizarmos mais ferramentas de autoestudo e de autoconhecimento”.

Atualmente, o Estúdio Leveza do Ser Yoga e Terapias tem disponíveis aulas de Hatha Yoga, de Yoga para crianças e de Yoga com Leveza (para pessoas com limitações físicas). Tem ainda aulas de Pilates e desenvolve um projeto denominado Feeling Good, com a professora Carina Rocha, que dinamiza aulas de Treino Funcional adaptadas às necessidades e objetivos dos praticantes.

