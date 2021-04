Fitness & Bem-estar (#6): O papel da fisioterapia no bem-estar

A Fisioduo é um espaço de referência no Vale do Sousa, trabalhando numa vasta área de serviços da área do bem-estar. A exigência na abordagem a cada caso distingue o estabelecimento, que prima “por procurar sempre as melhores técnicas de tratamento”.

O espaço foi inaugurado em 2013, há oito anos, em Paços de Ferreira, disponibilizando serviços nas áreas da fisioterapia, psicologia, terapia dermatofuncional, nutrição, podologia, terapia da fala e ainda psicologia. O estabelecimento também tem uma forte aposta na acupunctura, tendo sido um dos pioneiros da prática na região.

