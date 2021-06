Um novo espaço dedicado à prática do padel abriu portas em Sobrosa, no concelho de Paredes. Criado por cinco amigos “amantes da modalidade”, o 4Our Padel congrega ainda um ginásio do Grupo Happy Place, oferecendo assim um vasto leque de opções desportivas aos seus clientes.

Criado inicialmente em Lousada, com quatro campos, o 4Our Padel cresceu e expandiu-se para o concelho de Paredes, mais concretamente para o número 154 da Avenida de Fontes, na Estrada Nacional 319, em Sobrosa, para um espaço de 1.700 metros quadrados que alberga quatro campos e o

ginásio Happy Place com mais de 80 máquinas e com todo o tipo de aulas de grupo e treino personalizadas.

Os benefícios da modalidade foram o centro das atenções em mais um episódio do podcast «Fitness & Bem-estar», apresentado por Ary Lima. Veja a conversa!