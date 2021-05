O BS Place nasceu em Penafiel em setembro de 2020 pelas mãos de João Barroso e Miguel Soares, com o objetivo de ser um espaço dedicado ao treino personalizado, aliado à saúde e bem-estar, “onde cada pessoa, antes de ser um cliente é única e especial”.

Com uma equipa composta por três personal trainers, o BS Place tem à disposição um serviço de treino personalizado e uma nutricionista. Conta ainda com parceiros nas áreas da Fisioterapia e Osteopatia. “Quando realizamos o projeto, pensamos em criar um espaço que não existe na região, um espaço de personal trainers que oferece aos clientes um momento de treino”, explicou João Barroso, explicando que trabalham com um número de pessoas reduzido, valorizando o treino personalizado.

“Se perguntarem aos nossos clientes, eles sentem que são únicos e especiais. Sentem-se bem aqui. É este o espírito do BS Place. Não há muta gente, toda a gente se conhece. É esse o ambiente e é para isso que vamos lutar. E que nunca haja a dúvida de que cada cliente é especial. A vitória deles são as nossas vitórias”, concluiu Miguel Soares.

A importância do treino personalizado para a obtenção de resultados foi o tema de mais um episódio do podcast «Fitness & Bem-estar», apresentado por Ary Lima. Veja a conversa.