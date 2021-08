As festas Festas em Honra de Santo Ovídio vão decorrer, mais uma vez, de forma diferente devido à pandemia. Contudo, a comissão de festas definiu um plano de atividades com o objetivo de “recordar a data e ainda para dignificar o ato de fé”.

Em comunicado, a comissão de festas adiantou que a data será recordada na próxima segunda-feira, 9 de agosto, com uma missa solene campal, pelas 11 horas, A cerimónia religiosa vai acontecer no adro e junto à capelinha “evocará o traço histórico e religioso de Santo Ovídio, ficando a imagem exposta a público durante todo o dia”.

No mesmo dia, pelas 21 horas, será levado a efeito um recolhimento em oração de sapiência com bênção dirigida a toda a comunidade presente. Estarão presentes no local os atletas e associados da Associação Recreativa e Cultural de Sobrão e de outras associações locais, adiantou a comissão em comunicado enviado ao IMEDIATO.