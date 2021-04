Férias de sonho a bordo de um barco com a Click&Boat

Sempre sonhou fazer férias a bordo de um barco? Pois bem, agora é possível! E tudo graças à Click&Boat, que é assim uma espécie de Uber dos barcos.

A Click&Boat permite aos donos dos barcos colocá-los à disposição para que possam ser alugados por terceiros. Da sua parte, ou seja, o cliente só tem depois de escolher o tipo que deseja e fazer a reserva, em função do local e da data pretendida.

E se não tem uma licença, não há problema, pois a Click&Boat permite-lhe requisitar o serviço de um capitão experiente e devidamente licenciado a bordo. Deste modo, poderá desfrutar do passeio de barco sem ter de se preocupar com nada e sempre em total segurança – e com máxima discrição e profissionalismo garantidos!

Através da Click&Boat tem à sua disposição vários tipos de embarcação, podendo optar pelo aluguer de lancha, mas também veleiros, iates e até um aluguer de catamarã.

Outra vantagem é que pode alugar barco desde diversos portos e marinas de Portugal – sempre mediante disponibilidade, é claro.

Ora, num país como uma costa tão bonita como Portugal, escolher o melhor passeio ou o mais bonito, não é uma tarefa facil. Além disso, não se esqueça que pode também optar por passeios no rio. De todos os modos, partilhamos consigo as três opções de passeio de barco mais populares em Portugal. Ora veja:

Alugar barco no Douro

Com o aluguer barco no Douro terá a oportunidade de explorar um dos mais belos passeios e paisagens do mundo! Não é à toa que toda a região Vinhateira do Alto Douro é considerada Patrimônio da Unesco, recebendo com frequência diversos prémios na área do turismo.

Pelo caminho, pode até aproveitar para visitar algumas das quintas e até participar numa prova de vinhos, por exemplo. Localidades como o Pinhão ou a Régua são também de visita obrigatória, devido ao seu charme e encanto.

Alugar barco no Porto

Ainda pelo norte de Portugal, aconselhamos-lhe o aluguer de barco Porto para melhor apreciar a paisagem do rio Douro, ladeado pelo romantismo da Invicta e de Vila Nova de Gaia.

Aproveite ainda para uma visita às caves do vinho do Porto e, claro, para se deslumbrar com as seis pontes do Porto, com principal destaque para a Ponte D. Luís I. Toda ela em ferro forjado, a ponte D. Luís foi classificada como Monumento Nacional em 1982.

Alugar barco em Setúbal

Um dos tesouros mais bem preservados de Portugal, a Baía de Setúbal oferece uma das mais belas rotas de navegação do país. Abraçada pelo Parque Natural da Serra da Arrábida e pelo Estuário do Sado, esta região é uma combinação ideal de praias paradisíacas, natureza selvagem e biodiversidade única.

Ademais, com a Península de Troia perfeitamente localizada ao meio desta Baía, que forma melhor haveria de descobrir os seus tesouros do que através de um aluguer de barco em Setúbal?

Alugar barco no Algarve

Não é segredo para ninguém que a costa algarvia é das mais desejadas, por portugueses e estrangeiros, durante a época balnear! Explore-a de outra forma, com o aluguer de barco no Algarve, evitando, assim, as multidões de turistas!

Pelo meio, pode sempre desfrutar de uns mergulhos e ainda explorar as várias grutas. Não deixe de ir à gruta de Benagil, junto à praia com o mesmo nome (na Lagoa), nem à do Elefante, situada na zona da Ponta de Piedade. Outro programa interessante no Algarve será um passeio pelo belo Parque Natural da Ria Formosa.

Vantagens de alugar barco com a Click&Boat

Férias privadas

Seja para uma escapadinha a dois, um programa em família ou com amigos ou até para uma atividade de empresa, o aluguer de barcos permitir-lhe-á desfrutar de uma atividade mais privada, longe de olhares indiscretos.

Além disso, na atual situação de pandemia, é a forma ideal para evitar aglomerações. Ou seja, poderá desfrutar ao máximo das suas férias, ao mesmo tempo que cumpre todos as medidas de distanciamento, higiene e segurança, necessárias nas circunstâncias atuais.

Um sem fim de atividade

Simultaneamente, ao alugar lancha ou de outro tipo de embarcação, pode dedicar-se a praticar outras atividades, como a pesca ou o mergulho.

Os amantes de desportos aquáticos têm aqui uma oportunidade de melhorarem a sua técnica. Aliás, ao fazer o seu pedido com a Click&Boat poderá alugar o equipamento necessário para a prática de desportos como o surf, o wakeboard, o ski aquático, entre outros.

Em todo o caso, aconselhamos-lhe sempre a consultar a carta náutica, de modo a saber que atividades são permitidas e em que zonas.

Como usar a Click&Boat

Além de Portugal, a Click&Boat está presente em outros países, como Espanha, França, Itália ou Brasil. Atualmente, conta com mais de 40 mil barcos registrados em todo o mundo!

Seja através do site ou da aplicação, verá como todo o processo é bastante simples e intuitivo, sendo também muito transparente e fácil de usar.

Para começar, basta acessar a plataforma e escolher o destino e as datas do passeio de barco. A seguir, verá toda a frota de barcos disponíveis, bem como filtros adicionais (preço, estaleiro, capacidade etc) que o ajudarão à encontrar o barco ideal para as férias desejadas.

Uma vez escolhido o barco, é possível entrar em contacto diretamente com o proprietário para sanar quaisquer dúvidas acerca do barco ou da rota de navegação, e pronto! Agora basta efetuar a reserva e fazer as malas!