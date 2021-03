O FC Penafiel empatou esta quinta-feira com a União Desportiva Vilafranquense, num jogo em atraso da 20ª jornada da II Liga.

Durante o jogo, o marcador não avançou do 0-0, e apenas nos últimos 30 minutos surgiram alguns lances de perigo que podiam mudar o resultado.

Com mais um ponto, os rubro-negros ocupam o sétimo lugar da II Liga, com 36 pontos, e encontram-se a nove do terceiro classificado, a Académica. Na segunda-feira, recebem o Casa Pia, que ocupa a nona posição na tabela, com 33 pontos.