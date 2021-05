A vitória dos espanhóis do Villareal CF – ontem na final da Liga Europa ante o Manchester United (após a marcação de grandes penalidades) – acabou por ser uma boa notícia para o FC Paços de Ferreira.

Saindo vencedora da partida disputada em Gdansk (Polónia), a equipa espanhola conseguiu o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões. Acontece que o Villareal tinha sido o 7º classificado da Liga Espanhola, ocupando precisamente o lugar atribuído ao país para o Play-off da próxima Conference League. Como cada país não poderá ter mais de sete representantes nas competições europeias de futebol, Espanha irá ficar sem representante direto na Conference League, pois Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilha e Villareal vão jogar a Champions, enquanto Real Sociedad e Bétis de Sevilha estarão na Liga Europa.

Ora, no ranking da UEFA os cinco países melhor classificados (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) têm direito ao lugar no Play-off que antecede a Fase de Grupos da competição. Saindo a Espanha desse lote, pelo atrás explicado, entra para o grupo o representante do país sexto classificado do ranking UEFA, que é Portugal.

O FC Paços de Ferreira, como 5º classificado da última edição da Liga, sobe então da 3ª pré-eliminatória da competição para o Play-off, ficando à porta de entrada na Fase de Grupos da nova prova europeia.

Confirmado esse cenário as novas datas da ECL serão as seguintes:

Sorteio do Play-off: 2 de agosto

Play-off: 19 e 26 de agosto

Sorteio da Fase de Grupos: 27 de agosto

Fase de Grupos: 16 e 30 de setembro, 21 de outubro, 4 e 25 de novembro, 9 de dezembro