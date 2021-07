Apresentada como uma das promessas na campanha de Paulo Meneses para as eleições que o reconduziram à frente do FC Paços de Ferreira até 2023, ainda não será esta época que o Clube apresentará uma equipa de Sub23 na Liga Revelação.

Segundo a FPF, o FC Paços de Ferreira concluiu o processo de candidatura com êxito, tendo sido aprovada, em maio, a sua inclusão na prova para a época desportiva 2021/22, que hoje oficialmente se inicia. Entretanto, o clube informou o organismo federativo de que não vai avançar com a criação da mesma, fundamentando a decisão na impossibilidade de garantir a sustentabilidade económica do projeto nesta altura.

O presidente Paulo Meneses já havia adiantado à imprensa que o projeto só seria exequível “caso surgisse um parceiro financeiro capaz de ajudar a custear as despesas desse plantel extra”, o que não terá sido possível em tão curto espaço de tempo.

Apesar de cancelada para esta temporada, a criação da equipa Sub23 não está colocada de parte e poderá surgir na próxima, com os Castores a terem mais tempo para encontrar potenciais investidores.

A Liga Revelação, também conhecida por Campeonato Nacional Sub-23, é um torneio organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e foi criada em 2018 como patamar de afirmação para jovens futebolistas saídos dos escalões de formação dos Clubes.

Na época 2017/18 o FC Paços de Ferreira teve uma equipa «B» a participar na Divisão de Elite da AF Porto, mas o projeto seria terminado no final da temporada, que coincidiu com a descida do Clube à II Liga, apesar de ter revelado jogadores como Mohamed Diaby e Abbas Ibrahim que atualmente integram o plantel profissional pacense.