Com o início da nova época marcado para a próxima segunda-feira, o FC Paços de Ferreira tem vindo a preparar-se com as renovações de contrato de Abbas Ibrahim e Uilton.

Depois de uma época que ficou marcada na história do clube com o segundo melhor resultado numa temporada na I Liga, os Castores apresentaram nos últimos dias as renovações de contrato de Abbas Ibrahim até 2024 e Uilton, igualmente até 2024. Em aberto estão ainda os percursos dos jogadores Pedro Rebocho, João Amaral e Luther Singh.

Abbas Ibrahim chegou à Capital do Móvel em 2015/2016 para representar a equipa Sub-19. Na época 2017/2018 alinhou pela equipa B, e na seguinte estreou-se na equipa principal. Depois de duas passagens por empréstimo – USC Paredes e FC Arouca – Abbas regressou à Mata Real na época transata, tendo feito a sua estreia na Liga NOS. No total, realizou 11 jogos, três deles como titular.

Já Uilton chegou a Paços de Ferreira na temporada 2018/2019 e ficou até 2020/2021 por empréstimo do Grémio Anápolis. “Ao longo destas três épocas, foi sempre uma peça importante no plantel pacense, somando 94 jogos realizados e sete golos marcados”, considerou o clube, na sua página.

Época FC Paços de Ferreira arranca na segunda-feira

Sob o comando de Jorge Simão que substituiu Pepa, o clube começará a época já na segunda-feira, com os dois primeiros dias a exames médicos, seguindo-se o trabalho de campo habitual na pré-temporada.

Para esta pré-época os castores têm previstos sete jogos de preparação até ao primeiro encontro oficial da temporada 2021/2022, sendo o primeiro já dia 29 deste mês, frente à equipa Sub19 pacense. O mês de agosto será bastante preenchido para a equipa pacense, uma vez que irá disputar a terceira pré-eliminatória da nova competição da UEFA, a Conference Liga.

