Esquina Criativa (#21): Paulo Neves une a arte à paixão pela sua terra-natal e clube do coração

Paulo Neves tem “dois amores” além da arte: a sua terra-natal, Penafiel, e o clube que acompanha desde miúdo, o FC Porto. Diariamente conjuga estas paixões com a vertente artística, fotografando os pormenores da sua cidade e realizando trabalhos de arte plástica com inspiração no clube portista.

O artista esteve esteve à conversa com o IMEDIATO no podcast “Esquina Criativa”, onde falou sobre como conjuga os dois mundos com a arte plástica e fotografia, bem como sobre os momentos mais marcantes, apresentando ainda uma visão sobre o panorama regional. Veja o episódio mais recente do podcast, com Paulo Neves