Um grupo de enfermeiros do Hospital Padre Américo, em Penafiel, está a realizar esta terça-feira uma manifestação contra a precariedade dos contratos. Em frente ao hospital, os profissionais de saúde protestam por estarem na eminência de serem despedidos, com o término dos “contratos covid-19” à vista.

“Estamos aqui para fazer uma denúncia do possível despedimento destes colegas, já houve alguns colegas que receberam a carta. É inaceitável que não haja autorização por parte do Governo para a vinculação destes 104 enfermeiros, que fazem parte dos 1.010 a nível nacional que poderão, a qualquer momento, ser despedidos”, afirmou Fátima Monteiro, enfermeira e coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses no Porto.

Estes enfermeiros foram integrados no âmbito dos chamados “contratos covid-19”, com a duração de quatro meses, para fazer frente à pandemia. Contudo, esses contratos não estão a ser renovados, denuncia o sindicato.