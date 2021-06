Presidente da direção do Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa (CETS) desde 2019, Emídio Monteiro foi reeleito para o cargo durante o ato eleitoral que decorreu no final do mês passado.

Após as eleições, que o tornaram regente do cargo de presidente da direção por mais dois anos, Emídio Monteiro afirmou que a instituição está “empenhada em estar ao lado dos empresários da região, prosseguindo a sua estratégia de apoio à internacionalização das empresas e à qualificação contínua, com destaque para a capacitação digital, de incentivo ao empreendedorismo e à inovação”.

O dirigente do CETS deu ainda destaque à importância da existência de um concelho empresarial unido a trabalhar numa estratégia conjunta para ser bem-sucedido na região. “Só um Conselho Empresarial unido, coeso e articulado no apoio de uma estratégia conjunta poderá ser bem-sucedido na defesa da nossa região “, afirmou Emídio Monteiro, citado em nota de imprensa.

Para os órgãos sociais foram eleitos:

Assembleia Geral:

Presidente: Associação Empresarial de Baião, representada por Maria Miguel Dinis Correia;

Associação Empresarial de Baião, representada por Maria Miguel Dinis Correia; Vice-Presidente: Associação Empresarial de Paços de Ferreira, representada por Samuel da Cunha Santiago;

Associação Empresarial de Paços de Ferreira, representada por Samuel da Cunha Santiago; Vice-Presidente: Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, representada por Casimiro Magalhães Costa.

Conselho Fiscal:

Presidente: Associação Empresarial de Penafiel, representada por Nuno Filipe do Couto Alves Brochado;

Associação Empresarial de Penafiel, representada por Nuno Filipe do Couto Alves Brochado; Vice-Presidente: Associação Empresarial de Amarante, representada por Bruno Miguel Gomes da Costa;

Associação Empresarial de Amarante, representada por Bruno Miguel Gomes da Costa; Vice-Presidente: Associação Empresarial de Marco de Canaveses, representada por José Pedro Pinto dos Reis.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.