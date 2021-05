Esquina Criativa (#24): "É dada muito pouca importância à História no nosso país"

“É dada muito pouca importância à História no nosso país. (…) A História é um ensinamento, conhecer o passado permite ver onde falhamos e o que devíamos ter feito de outra forma”. As palavras são de Paula Sofia Fernandes, responsável pelo Arquivo Municipal de Penafiel, a convidada do último episódio do podcast «Esquina Criativa», do IMEDIATO.

O Dia Internacional dos Arquivos foi o mote para a conversa, em que foi abordado o impacto da pandemia nas consultas presenciais e de como a digitalização do histórico espólio do arquivo é o futuro para estes espaços, que guardam documentos com séculos de existência, mas que também desempenham um papel importante no dia a dia. Veja o episódio mais recente do podcast!