A GNR deteve, na quarta-feira, dois homens, de 45 e 52 anos, em dois casos distintos de violência doméstica no concelho de Paredes. Os suspeitos foram presentes a tribunal, ficando proibidos de contactar com as respetivas vítimas, ficando um deles controlado por pulseira eletrónica.

Na primeira situação, a captura aconteceu no âmbito de uma investigação em Paredes, que permitiu aos militares descobrirem que o suspeito de 45 anos, consumidor habitual de bebidas alcoólicas e com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, injuriou e ameaçou de morte, repetidamente, a vítima, sua ex-companheira de 43 anos.

“Foi possível apurar-se ainda que, no último episódio de violência, no dia 13 de agosto, o agressor escalou uma janela da residência da vítima, onde tentou forçar contacto sexual com a mesma, a qual, após oferecer resistência, foi ameaçada de morte. Na sequência desta ação, o agressor foi detido”, reportou a GNR, em nota de imprensa.

No segundo caso, o suspeito de 52 anos, também consumidor habitual de bebidas alcoólicas, injuriou e ameaçou de morte a vítima, sua esposa de 50 anos. “Os militares da Guarda apuraram que, ao longo da relação de 26 anos, a vítima foi alvo de diversos episódios de violência física e de ameaças por parte do agressor que, após ser confrontado com o pedido de divórcio por parte da vítima, manifestou uma grande revolta e fúria, passando a importunar a vítima, dirigindo-lhe insultos e ameaças de morte no seu local de trabalho”.

Os detidos foram presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Penafiel, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de afastamento das residências das vítimas, proibição de as contactar por qualquer meio ou forma, de permanecerem e de se aproximarem dos locais habitualmente frequentados pelas mesmas. No segundo caso, o suspeito ficou controlado por pulseira eletrónica e obrigado a se sujeitar a tratamento da sua dependência alcoólica.