A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa participou, na quarta-feira, na terceira visita de estudo do projeto europeu DigiBEST – Digital Business EcoSystem Transformation, um consórcio europeu na área da promoção da competitividade das PME através da sua transformação digital.

O evento online contou com a presença de cerca de 50 especialistas em tecnologias de informação e comunicação de seis países europeus (Áustria, Espanha, Itália, Letónia, Noruega e Portugal) e serviu para partilhar “práticas de sucesso” no aumento da competitividade das Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

“O foco da visita assentou na apresentação de quatro boas práticas implementadas por entidades públicas e privadas da Letónia, focadas no aumento da competitividade e espectro de mercado das PMEs, através da introdução de tecnologias de informação e comunicação no seu negócio”, lê-se, em nota de imprensa da CIM do Tâmega e Sousa, que sublinha que as ideias têm potencialidade de replicação na região.

Devido à pandemia, a visita decorreu em formato online, o que permitiu alargar a participação a mais especialistas em tecnologias de informação e comunicação, empresários, parceiros, entidades públicas e organizações não-governamentais.

Programa DigiBEST quer promover a competitividade das PME

O DigiBEST é um projeto de cooperação inter-regional para a melhoria da política de promoção da competitividade das PME, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Governo da Noruega, através do programa INTERREG EUROPE.

“O principal objetivo do projeto é promover a competitividade das PME através da sua transformação digital, propondo soluções para aumentar sua capacidade de usar tecnologias avançadas e novas abordagens de negócios inovadoras, traduzindo-se na melhoria do desenvolvimento económico geral e do emprego”, explica a CIM do Tâmega e Sousa.

Este terceiro evento do DigiBEST foi organizado pelo Ministério da Proteção Ambiental e Desenvolvimento Regional da República da Letónia, tendo a primeira visita acontecido presencialmente no Tâmega e Sousa, em dezembro de 2019.