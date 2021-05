A ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou esta quinta-feira de tarde, após uma reunião do Conselho de Ministros, que concelhos vão avançar ou recuar no processo de desconfinamento e a lista de concelhos em “alerta” devido aos seus valores de incidência e transmissibilidade.

No país, apenas quatro concelhos vão continuar com as regras da fase de 19 de abril – Arganil, Lamego, Montalegre e Odemira. Resende foi o único concelho autorizado a transitar para a próxima e última fase do plano, em que se encontra em vigor na maioria dos concelhos do país desde o início do mês.

No Vale do Sousa, apenas um município continua em estado de “alerta”: Castelo de Paiva, indicou a ministra, em conferência de imprensa. O concelho registou, novamente, incidências superiores a 120 casos positivos por 100 mil habitantes.