Debates digitais colocaram Futuro da Europa e Direitos Humanos em cima da mesa

O Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega realizou, na semana passada, dois debates digitais sobre o futuro da Europa, que contaram com a participação de Marisa Matias, deputada ao Parlamento Europeu, e de Paulo Lemos, perito da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia.

Na segunda-feira, Marisa Matias, deputada ao Parlamento Europeu e membro da subcomissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu, expôs, no âmbito da defesa dos Direitos Humanos, o seu trabalho, preocupações e perspetivas para o Futuro Europeu na sessão “Os Direitos Humanos e o Futuro da Europa”.

Já na quinta-feira, a atenção virou-se para as questões ambientais no debate “O Pacto Ecológico Europeu e o Futuro da Europa”, organizado em parceria com a Escola Profissional de Agricultura do Marco de Canaveses.

“Paulo Lemos, perito da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia, antigo Secretário de Estado do Ambiente, e com uma carreira de mais de 30 anos ligada às temáticas ambientais, abordou questões relativas ao Pacto Ecológico Europeu, os seus objetivos, ambições e impacto no Futuro da Europa e do Mundo”, explicou o Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega, em comunicado.

A sessão digital foi acompanhada em direto pelos alunos da EPAMAC e da Escola Profissional Vértice, “que com questões pertinentes contribuíram para um animado debate sobre as questões ambientais.