A rede de centros Europe Direct e o Centro Europeu do Consumidor (CEC) vão realizar um ciclo de workshops com o objetivo de informar os cidadãos sobre os seus direitos de consumo. A primeira iniciativa vai acontecer já na quinta-feira.

Em comunicado, o o Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega adiantou que o mote foi dado com o lançamento, no final do ano passado, da Nova Agenda do Consumidor da Comissão Europeia, para “capacitar os europeus para que desempenhem um papel ativo na dupla transição ecológica e digital”.

Assim, agora vai decorrer um ciclo de workshops remotos para informar a população sobre os direitos dos consumidores. A participação é gratuita, implicando, contudo, inscrição.

A primeira sessão, “Fiquei em terra? O que devo fazer?”, vai acontecer na quinta-feira, pelas 14:30, com a participação de Inês Madaleno, jurista do CEC, pretendendo esclarecer os participantes sobre os seus direitos durante viagens.