Cristian Parano assina pelo FC Paços de Ferreira

Cristian Parano, médio argentino proveniente do San Antonio FC, foi a primeira contratação do FC Paços de Ferreira neste mercado de inverno. O jovem de 21 anos, eleito Jogador Jovem do Ano da USL Championship no final da temporada de 2019, assinou um contrato válido por três épocas e meia.

O anúncio foi dado pelos Castores, que adiantaram que o médio representou o clube dos Estados Unidos nas duas últimas temporadas, sendo que, em 2019, marcou sete golos em 33 jogos e em 2020 quatro golos em 15 partidas.

Segundo o clube pacense, Cristian Parano reforço foi avaliado pelo Departamento de Scouting, estando já assegurado desde o verão de 2020. Nos últimos dias foram anunciadas as saídas de Oleg, para o Olympiacos, e de Simão Rocha, para o Real SC, equipa lisboeta que disputa o Campeonato de Portugal.