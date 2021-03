O Vale do Sousa está no nível de risco “moderado” de contágio de covid-19, sendo que os seus concelhos registam incidências cumulativas (casos positivos por cada 100 mil habitantes) menores que 240. Segundo os dados do relatório de situação da Direção Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, a região registou, em média, 142 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

De acordo com o documento, relativo ao período de 10/02 a 23/02, o concelho com menor incidência cumulativa foi Lousada. Comparando com os últimos dados conhecidos, de 03/02 a 16/02, o indicador caiu 67,29%, de 269 para 88.

A informação avançada pela DGS indica ainda que Castelo de Paiva apresenta o maior número de casos por 100 mil habitantes do Vale do Sousa: 194, tendo também sofrido a menor redução entre os seis concelhos analisados pelo IMEDIATO: menos 33,33%, em comparação com os últimos dados conhecidos.

Consulte a tabela e saiba mais acerca da situação do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 03/02 a 16/02 Incidência de 10/02 a 23/02 Diferença (%) Castelo de Paiva 291 194 -33,33% Felgueiras 374 167 -55,35% Lousada 269 88 -67,29% Paços de Ferreira 233 102 -56,22% Paredes 229 132 -42,35% Penafiel 242 168 -30,58% Vale do Sousa 273 141,83 -48,05%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 01/03.