Os concelhos do Vale do Sousa registaram novamente quebras acentuadas na incidência cumulativa de covid-19 a 14 dias (número de casos por 100 mil habitantes). Segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde desta segunda-feira, ocorreram várias descidas de nível de risco de contágio, entre as quais as de Paços de Ferreira e Paredes de “elevado” para “moderado”.

Segundo o documento, que revela dados de 03/02 a 16/02, o Vale do Sousa regista, em média, uma diminuição da incidência cumulativa na ordem dos 52,25%, passando de 571,67 infetados por 100 mil habitantes (os últimos dados conhecidos) para 273.

A maior diminuição entre os seis concelhos analisados pelo IMEDIATO aconteceu em Castelo de Paiva, que, no último relatório, apresentava uma incidência cumulativa de 725 – caindo para 291, menos 59,86%.

O município passou, assim, do nível de risco de contágio “muito elevado” (de 480 a 959,9) para “elevado” (de 240,0 a 479,9), situação similar à dos concelhos de Lousada e Felgueiras. Enquanto Lousada alcançou a segunda maior descida – 55,68% – de 607 para 269 infetados por 100 mil habitantes, Felgueiras conseguiu diminuir 47,47%, de 712 para 374.

Já Paredes passou a apresentar o número de infetados por 100 mil habitantes mais baixo do Vale do Sousa, 229. Com uma quebra de 50,75%, o concelho desceu do nível de risco “elevado” para “moderado” (de 120 a 239,9), juntamente com Paços de Ferreira, município em que a incidência cumulativa caiu 47,52%.

O concelho de Penafiel foi o único da região a manter-se no nível de risco de contágio “elevado”, que já ocupava no relatório da DGS da última semana.

Paços de Ferreira: Número de casos de covid-19 cai 66% na última semana

Já os dados mais recentes da ARS Norte indicam que o concelho de Paços de Ferreira se encontra no nível de risco “moderado”, com uma incidência cumulativa a 14 dias de 209,8 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

“Relativamente ao crescimento da pandemia, a variação percentual de casos na última semana é de menos 66%, sendo que o nosso concelho tem a segunda maior redução de todo o distrito do Porto”, informou a autarquia, em comunicado.

Consulte a tabela e saiba mais acerca da situação do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 27/01 a 09/02 Incidência de 03/02 a 16/02 Diferença (%) Castelo de Paiva 725 291 -59,86% Felgueiras 712 374 -47,47% Lousada 607 269 -55,68% Paços de Ferreira 444 233 -47,52% Paredes 465 229 -50,75% Penafiel 477 242 -49,27% Vale do Sousa 571,67 273 -52,25%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 22/02.