Esta quinta-feira, 66 concelhos do país foram colocados em risco “elevado”, “muito elevado” ou em alerta devido à evolução da sua situação epidemiológica. Segundo a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o país não tem “condições para considerar a pandemia controlada”.

Em conferência de imprensa após uma reunião de Conselho de Ministros, a ministra explicou que a maioria dos concelhos com incidências superiores a 120 casos por 100 mil habitantes estão situados na Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve.

A “deterioração da situação” a nível nacional faz-se sentir com 19 concelhos na lista de maior risco, que registaram mais de 240 casos por 100 mil habitantes, outros 26 na lista de risco elevado, ao registarem incidências superiores a 120 durante duas semanas consecutivas, e outros 21 concelhos em alerta, com uma avaliação negativa.

No caso dos concelhos em risco elevado ou muito elevado, foi colocada uma limitação de circulação na via pública a partir das 23 horas, sem exceção para pessoas com o processo de vacinação concluído.

Contudo, nenhum dos concelhos da região do Vale do Sousa foram enumerados por Mariana Vieira da Silva esta quinta-feira. Conheça a lista completa:

Concelhos em alerta:

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Azambuja

Cartaxo

Bombarral

Idanha-a-Nova

Ílhavo

Lourinhã

Matosinhos

Mourão

Nazaré

Óbidos

Salvaterra de Magos

Santo Tirso Trancoso

Trofa

Vagos

Viana do Alentejo

Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Gaia

Viseu

Concelhos em risco elevado

Alcochete

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Avis

Braga

Castelo de Vide

Faro

Grândola

Lagoa

Lagos

Montijo

Odemira

Palmela

Paredes de Coura

Portimão

Porto

Rio Maior

Santarém

São Brás de Alportel

Sardoal

Setúbal

Silves

Sines

Sousel

Torres Vedras

Vila Franca de Xira

Concelhos em risco muito elevado

Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Constância

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço