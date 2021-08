A maioria dos concelhos do Vale do Sousa registou um ligeiro aumento na incidência cumulativa de covid-19 a 14 dias (casos positivos por cada 100 mil habitantes), entre 12 e 25 de agosto. Na região, apenas o concelho de Penafiel verificou uma diminuição do valor, comparando com os últimos dados conhecidos, de 5 a 18.

Consulte a tabela e saiba mais sobre a situação epidemiológica do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 05/08 a 18/08 Incidência de 12/08 a 25/08 Diferença (%) Castelo de Paiva 183 196 +7,10% Felgueiras 294 296 +0,68% Lousada 303 307 +1,32% Paços de Ferreira 161 173 +745% Paredes 288 292 +1,39% Penafiel 351 344 -1,99% Vale do Sousa 263,33 268 +1,79%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 27/08.