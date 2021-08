Entre 5 e 18 de agosto, a região do Vale do Sousa registou uma queda superior a 10% no valor da incidência cumulativa de covid-19 a 14 dias (casos positivos por cada 100 mil habitantes), relativamente aos últimos dados conhecidos. A nível concelhio, a maior descida verificou-se no concelho de Lousada, com um decréscimo de 20,68%, aponta o último boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

Os valores verificados nos seis concelhos analisados pelo IMEDIATO (Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel) mostram uma caída da incidência de covid-19 pela terceira semana consecutiva, havendo apenas um concelho a verificar um ligeiro aumento.

Contudo, os seis municípios continuam com números superiores àqueles que previamente eram usados pelo Governo para determinar que concelhos integravam as listas de níveis de risco de contágio elevado e muito elevado. A incidência mais baixa é encontrada no concelho de Paços de Ferreira, que contabilizou 161 casos positivos de covid-19 por 100 mil habitantes.

Consulte a tabela e saiba mais sobre a situação epidemiológica do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 29/07 a 11/08 Incidência de 05/08 a 18/08 Diferença (%) Castelo de Paiva 176 183 +3,98% Felgueiras 340 294 -15,53% Lousada 382 303 -20,68% Paços de Ferreira 184 161 -12,50% Paredes 313 288 -7,99% Penafiel 363 351 -3,31% Vale do Sousa 293 263,33 -10,13%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 20/08.