Os concelhos de Paços de Ferreira, Paredes e Lousada registaram, de 17 de fevereiro a 2 de março, incidências cumulativas (casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes) menores que 100. Também Penafiel e Felgueiras viram este indicador cair, contabilizando, respetivamente, 103 e 117 infetados por cada 100 mil habitantes.

De acordo com o relatório de situação da Direção Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, quase todos os concelhos do Vale do Sousa viram a incidência cumulativa cair mais uma vez, quando comparando com os últimos dados conhecidos, de 10 a 23 de fevereiro.

Em média, a incidência cumulativa na região é de 113 casos por 100 mil habitantes, mas três concelhos (Paços de Ferreira, Lousada e Paredes) registam valores inferiores a 100.

Segundo o documento da DGS, a Capital do Móvel passou a ter a 37 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, a menor incidência cumulativa de covid-19 da região. O concelho registou, assim, uma queda de 63,73% no indicador, sendo que, de 10 a 23 de fevereiro, registava uma incidência de 102.

Já em Lousada, a incidência cumulativa caiu 25%, passando de 88 para 86 casos por 100 mil habitantes. No município de Paredes, o valor desceu 46,97%, de 132 para 70.

Também o concelho de Penafiel verificou uma diminuição da incidência cumulativa de covid-19, passando de 168 para 103 infetados por 100 mil habitantes, uma descida de 38,69%. Em Felgueiras, a descida foi de 29,94%, de 167 para 117.

O concelho de Castelo de Paiva foi o único do Vale do Sousa onde ocorreu um aumento do número de casos de 100 mil habitantes – foram mais 46,91% comparativamente ao relatório anterior, ascendendo de 194 para 285.

Consulte a tabela e saiba mais acerca da situação do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Incidência de 10/02 a 23/02 Incidência de 17/02 a 02/03 Diferença (%) Castelo de Paiva 194 285 +46,91% Felgueiras 167 117 -29,94% Lousada 88 66 -25,00% Paços de Ferreira 102 37 -63,73% Paredes 132 70 -46,97% Penafiel 168 103 -38,69% Vale do Sousa 141,83 113 -20,33%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 08/03.