A ComPaços (Associação de Preservação e Dinamização Musical de Paços de Ferreira) anunciou o lançamento de uma página digital para recordar as iniciativas desenvolvidas ao longo dos seus oito anos de existência, promover o trabalho dos artistas associados, bem como para preservar a história musical do concelho.

A página, disponível aqui, foi lançada no âmbito do 8º aniversário da associação musical, fundada para criar ligações entre os artistas do concelho e promover a entreajuda.

“Neste endereço digital encontram-se informações relativas às iniciativas realizadas pela ComPaços ao longo dos anos, bem como sobre eventos futuros. Há igualmente um espaço de promoção dos artistas associados, em que se exibe uma pequena biografia de cada um, um vídeo de cada projeto, e os respetivos links para as páginas oficiais dos mesmos”, explicou a associação, em comunicado.

Uma das preocupações da ComPaços foi ainda preservar as “raízes musicais pacenses”, sendo que a página integra uma área para o registo e divulgação da história musical de Paços de Ferreira, “construída com o apoio dos seus intervenientes”.