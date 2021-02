O home office veio para ficar e, por isso, montar um escritório em casa, onde possa trabalhar tranquilamente e de forma produtiva, é essencial. Confira as nossas dicas, com tudo o que precisa para ter um escritório em casa e trabalhar mais comodamente.

Ter um espaço de trabalho

Quando falamos de espaço de trabalho, falamos de ter um canto definido onde trabalhar, com uma mesa. Obviamente que ter uma divisão é o sonho de muitos, mas caso isso não seja possível, procure alternativas. Pode ser um canto da sala, um parapeito de uma janela ou até a marquise. Uma coisa é certa, merece mais do que “ocupar” a mesa da sala de jantar ou fazer do sofá a sala de reuniões. Ter um espaço próprio é essencial.

Igualmente importante é ter uma mesa apropriada en função do seu tamanho. Se é dos que passa muitas horas em frente ao computador, considere mesmo uma mesa adaptável, das que lhe permite trabalhar em pé – o seu corpo agradece!

Escolher uma boa cadeira de escritório

Uma vez que vai passar uma boa parte do seu tempo sentado, o melhor é escolher uma boa cadeira escritório. Mais do que uma cadeira bonita, opte por um modelo cómodo e ergonómico, devidamente adaptado à sua altura e peso. Se tiver de comprar uma cadeira de escritório, pense nela com um investimento a longo prazo, para bem da sua postura.

A importância de uma boa iluminação

Para começar, quando escolher o sítio da casa onde vai montar o escritório, se possível, opte por uma zona com bastante luz natural. Não só os seus olhos agradecem, como ainda beneficiará dos benefícios dos raios solares, que além de estimularem a produção de vitamina B, ainda potenciam a produtividade. Ah, e claro: acabará também por poupar também na conta da eletricidade no fim do mês.

Quanto às lâmpadas, opte por uma iluminação bem central, direcionada para baixo e com uma distribuição ampla. Evite trabalhar contra a luz, por causa dos reflexos no écran. Quanto à intensidade, não se esqueça que uma luz demasiado fraca, poderá prejudicar os seus olhos.

Outros acessórios para o seu home office

Para ter um escritório em casa, uma mesa e uma cadeira são essenciais. Contudo, existem outros acessórios que podem ajudar a melhorar a sua vida laboral. Eis ficam alguns exemplos:

Monitor

Apoio para os pés

Teclado portátil

Rato ergonómico

Organizador de secretária e/ou gaveta

Personalize o espaço

Sítios bonitos inspiram-nos, certo?

Logo, na hora de montar o home office, rodeie-se de objetos que lhe tragam inspiração. Desde fotografias a plantas, tudo é válido para decorar este novo cantinho da casa.

Verá também como bastam pequenos detalhes e alterações para dar aquele toque final! Falamos, por exemplo, de pintar a divisão ou apenas uma parede (seja com uma cor mais relaxante como o azul ou com uma mais harmoniosa, como o cinzento); uns cortinados coloridos; um candeeiro bonito ou até usar papel de parede na decoração. Enfim, opções não faltam na hora de personalizar o seu escritório caseiro, de modo a torná-lo num espaço onde se sinta a gosto… e com (mais) vontade de trabalhar!