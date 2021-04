O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), Carlos Alberto, alertou este sábado a comunidade da região para o aumento do número de casos de covid-19 que se tem vindo a notar nas últimas semanas.

“A nossa região está mais uma vez a distanciar-se da generalidade do país, numa altura de particular importância para a nossa vida coletiva. As fases definidas pelas autoridades para se conseguir o desconfinamento a que todos ambicionamos implicam uma participação colectiva na adopção de comportamentos que garantam a segurança global”, lê-se na nota de imprensa enviada ao IMEDIATO.

Assim, Carlos Alberto apelou ao cumprimento das “mesmas e simples” regras quanto à covid-19: uso de máscara, lavagem frequente das mãos, adoção de condutas de etiqueta respiratória e distanciamento social.

“Sem isso, por muito que as instituições de saúde se tenham preparado para no final da linha poderem atender quem possa precisar, o resultado final dificilmente será positivo”, afirmou o presidente do Conselho de Administração do CHTS.

“Com a ajuda de todos vamos conseguir vencer mais esta fase e avançar com sentido de responsabilidade para uma vida mais tranquila que há muito ambicionamos”, rematou.

Covid-19: Vale do Sousa com aumentos na incidência

Recorde-se que, na sexta-feira, o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) informou que quatro concelhos do Vale do Sousa – Paredes, Castelo de Paiva, Penafiel e Paços de Ferreira – registaram, de 7 a 20 de abril, incidências cumulativas (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) superiores a 120, uma “linha vermelha” definida pelo Governo para referenciar o sucesso do processo de desconfinamento.

O concelho de Paredes regista a maior incidência da região, 209, com um aumento de cerca de 51% comparativamente aos últimos dados conhecidos, de 31 de março a 13 de abril.

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha pedido na semana passada “particular atenção” na evolução da pandemia do concelho paredense, que já estava entre os 13 municípios do país com incidências superiores a 120 casos por 100 mil habitantes.