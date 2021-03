A ponte Hintze Ribeiro caiu a 4 de março de 2021. Considerado “um dos maiores desastres rodoviários de Portugal”, o acidente causou 59 mortos e nem o tempo “apaga a memória nem a dor que se viveu”.

Para recordar o 20º aniversário da tragédia, a Associação de Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-os-Rios (AFVTER) e a Câmara Municipal de Castelo de Paiva vão realizar uma cerimónia de homenagem, transmitida em direto.

O programa arranca pelas 10:00, com uma missa na Igreja Paroquial da Raiva, em que vão ser benzidas 59 flores, uma para cada vítima mortal da queda da ponte Hintze Ribeiro. De seguida, pelas 11:00, uma coroa de flores vai ser colocada no cemitério local.

As flores serão posteriormente colocadas junto ao Monumento Anjo de Portugal, construído no local do acidente em homenagem às vítimas, e lançadas ao Rio Douro pelos seus familiares a partir do tabuleiro da nova ponte Hintze Ribeiro, pelas 19:00.

Tendo em conta a situação pandémica que o país atravessa, as cerimónias vão ser realizadas apenas com a presença dos representantes da AFVTER e autarquia, sendo transmitidas em direto.

Reabilitação de ponte centenária apoiada por fundos comunitários

No mesmo dia vai ser assinado, em Castelo de Paiva, o contrato de financiamento do Norte 2020 para as obras de reabilitação da ponte centenária de Pedorido. A obra, orçada em cerca de meio milhão de euros, e financiada pela autarquia, vai receber um apoio na ordem dos 444 mil euros.

“A obra permitirá recuperar integralmente aquele património local, de grande significado histórico e afetivo, e devolvê-lo à comunidade sob a forma de uma ponte para travessia exclusivamente pedonal”, explicou a CCDR-N, em comunicado.

Citado na nota, o presidente da CCDR-N, António Cunha, considerou que “este ato reveste-se de especial simbolismo, quando se cumprem 20 anos sobre a tragédia da queda da ponte Hintze Ribeiro. É um ato de justiça para com um património histórico local de memória relevante, mas é também uma homenagem solidária à comunidade de Castelo de Paiva”.